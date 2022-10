x x

COGLIATE – “A che punto siamo con i lavori di ristrutturazione della piattaforma ecologica di via Montello? Come mai è stato accumulato tutto questo ritardo?” Se lo chiedono i rappresentanti della lista civica Uniti per Cogliate, rimarcando l’inefficienza dell’Amministrazione Comunale su questo punto. “La Giunta ha sempre presentato questo intervento con grande enfasi. Ma agli annunci devono seguire i fatti.”

“Regione Lombardia – spiegano i consiglieri di opposizione – aveva erogato un finanziamento di 150.000 € per riqualificare la piattaforma ecologica il 3 marzo 2021. L’amministrazione comunale aveva approvato il progetto preliminare dopo otto mesi dall’erogazione del contributo, cioè il 21 ottobre 2021. Il progetto esecutivo e il bando di gara, però, sono stati approvati soltanto il 13 settembre 2022.”

“Le tempistiche del procedimento si sono dilatate e allungate di molto, rispetto al finanziamento regionale che risale al mese di marzo 2021. Ad oggi, nonostante la disponibilità delle risorse a bilancio, i lavori non sono ancora partiti. Si tratta di un intervento importante e necessario, un obiettivo condiviso su cui si riflette da molti anni. È paradossale che ora che ci sono i soldi, non si riesca a realizzare in tempi certi l’opera di riqualificazione.”

Per questo motivo la lista Uniti per Cogliate ha presentato un’interrogazione consiliare chiedendo i motivi del ritardo nell’approvazione del progetto e nell’indizione del bando di gara per l’appalto dei lavori. Il gruppo di minoranza ha chiesto una relazione anche sulle tempistiche programmate per la procedura di gara e la realizzazione dell’intervento.

