x x

SOLARO – Tre persone intossicate tra cui una mamma con il bimbo e un appartamento inagibile: è il bilancio dell’incendio scoppiato ieri pomeriggio a Solaro.

L’allarme è scattato alle 16,30 quando alcuni vicini e passanti hanno visto del fumo uscire da un appartamento al quarto piano in uno dei palazzi di piazza San Pietro.

Sul posto sono arrivati diversi mezzi dei vigili del fuoco dai distaccamento di Rho. Legnano, Garbagnate e Monza. Visto che è stata subito segnalata la presenza di persone all’interno delle abitazioni in cui si è sviluppato l’incidente sono state fatte arrivare sul posto anche un’automedica e due ambulanze

Fortunatamente i tre feriti erano solo lievemente intossicati tanto da essere portati all’ospedale in codice verde. Ben più seri invece i danni all’interno dell’appartamento avvolto dalle fiamme. I vigili hanno raggiunto l’incendio con l’autoscala e l’hanno domato nel giro di qualche ora. A seguire le operazioni di spegnimento gli altri condomini e alcuni vicini. L’appartamento in cui sono partite le fiamme è stati dichiarato inagibile mentre danni consistenti provocati dal fumo si contano anche in quello del piano di sopra. Essenziale anche l’intervento della polizia locale che ha provveduto a deviare il traffico, allontanare i curiosi che hanno seguito le operazioni di spegnimento e avviare le pratiche per l’inagibilità dell’appartamento una volta ultimato intorno alle 19 le perizie di pompieri e tecnici.

03032022