x x

SARONNO – Qualcuno si è già trovato per la mani la missiva di Saronno Servizi altri non l’hanno ancora ricevuta ma si aspettano che arrivi. In questi sono state inviate agli automobilisti distratti oltre 2 mila sanzioni non pagate. Si tratta di verbali relativi al 2018 che riguardano infrazioni legate alla zona a traffico limitato. In sostanza questi automobilisti sono entrati nella zona interdetta alla circolazione del centro di Saronno e poi quando hanno ricevuto la multa da 80 euro l’hanno ignorata. Così invece di godere della riduzione del 30%, che si applica nel caso in cui si paghi il dovuto entro 5 giorni, si sono ritrovati con la richiesta da parte di Saronno Servizi che si occupa di riscuotere per il comune anche di 200 euro. Col passare del tempo infatti la sanzione può raddoppiare anche per effetto degli interessi e delle spese di notifica. Complessivamente sono 320 mila gli euro dovuti dagli automobilisti al Municipio di piazza Repubblica.

Del resto le sanzioni comminate per chi senza essere autorizzato supera i 4 varchi del centro (via Genova, via Roma, via Tommaseo e piazza Unità d’Italia) non hanno risentito nemmeno del lockdown. Basti dire che se nel 2019 i verbali erano stati 8.427 nel 2020 erano scesi attestandosi comunque alla cifra di 6.397.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn