x x

SARONNO – I campionati regionali di categoria si sono conclusi con grandi successi per Rari Nantes. Dopo un difficile inizio anno, con una lunga pausa forzata durante le festività natalizie a causa di numerosi casi di positività al Covid, la squadra ha ripreso con entusiasmo a lavorare. Mai così tanti atleti qualificati alla manifestazione: 23 atleti, 64 gare in tutto; un record per la compagine saronnese.



Per la maggior degli atleti di categoria l’obiettivo principale sono stati proprio e le soddisfazioni non si sono fatte attendere: Rari Nantes ha raggiunto il podio 5 volte con un terzo posto, due secondi posti e due vittorie sul gradino più alto.



A spartirsi le medaglie sono state la campionessa regionale Asia Villa, anno 2006, (200 rana, 1^400 misti, 2^200 misti) e la vice campionessa, per pochi centesimi, Eleni Moia, anno 2008, (2^ sui 200 farfalla e 3^ sui 100 farfalla). Entrambe hanno già staccato il biglietto per i Criteria Nazionali di Riccione di fine marzo, insieme ai loro due compagni di squadra Tommaso Porcu e Alessandro Canti.

Il primo, autore di due splendide prestazioni sui 100 e 200 rana in cui si è rivelato il più veloce della Lombardia del suo anno (2008), il secondo autore di una prova di carattere, al rientro dopo una lunga serie di infortuni.



Da sottolineare ancora una volta la crescita di tutto l’affiatato gruppo di atleti, che continuano a migliorare tempi e posizioni in classifica, confermando le prestazioni eccellenti del Campionato Italiano a squadre di dicembre.

(in foto: gli atleti di Rari Nantes ai campionati regionali)



04032022