Città

SARONNO – “Prima il servizio del tg 1 sulle baby gang già di un paio di anni fa e poi l’intervento di Cruciani su La zanzara per le aggressioni in centro, ieri il servizio di Striscia ha denunciato la situazione saronnese che è sotto gli occhi di tutti. Striscia denuncia il degrado, l’insicurezza e l’indignazione dei cittadini che vivono sulla loro pelle tutti i giorni e, seppur denunciano, non ottengono risposta. Si parla di spaccio ad ogni angolo nascosto e anche a cielo aperto. Di borseggi un giorno sì e l’altro pure. Di microcriminalità e delinquenza malcelata. Di una stazione dannatamente pericolosa”

Inizia così la nota di Forza Italia sul tema sicurezza in città.

Dopo le prime dichiarazioni di alcune forze politiche, il sindaco risponde bacchettando quanti l’hanno fatto e squaderna una serie di interventi che questa amministrazione ha messo in atto e che evidentemente non sono state soluzioni al problema.

Il sindaco parla di 3 vigili nuovi? E dove sono? In giro per il centro non se ne ha percezione. I commercianti sono stufi e avviliti. Si ha paura ad uscire. Daspo urbano? Cosa ha sortito?

Se abbiamo una stazione da cui passano 30.000 persone al giorno, un’amministrazione attenta predispone misure adeguate. Forza Italia ha suggerito degli interventi ma siamo stati assolutamente ignorati.

Educazione alla legalità? Evidentemente non basta, così come non bastano i cortei arcobaleno che tanto amano questi amministratori. Gruppi di controllo del vicinato: allora dobbiamo pensarci noi?

Insomma, spaccio, insicurezza e fenomeni di microcriminalità sono in aumento e la città non solo le continua a percepire ma le vive e le soffre sulla propria pelle. Ma il sindaco continua a elencare azioni che evidentemente non sono sufficienti e soprattutto la città non percepisce come interventi risolutivi facendo anche ricadere la colpa sulle Istituzioni dello Stato.

È un’amministrazione silente e arroccata che risponde solo quando chiamata in causa e pretende di giustificarsi elencando azioni quando nel quotidiano è in silenzio.

Nessun conforto e vicinanza ai cittadini, nonostante le ripetute denunce.

Non più convocata la commissione sicurezza. Ignorati gli appelli.

Evidentemente tutte le azioni messe in atto non sono sufficienti. La situazione è gravissima e raccontare, solo quando chiamati in causa, quanto si fa non basta se la situazione è questa!

I provvedimenti evidentemente non sono sufficienti e la sensibilità manca, come manca una comunicazione efficace, se la città raccontata è quella che ancora una volta è balzata agli onori delle cronache nazionali a dispetto delle grandi e costose operazioni di marketing di cui questa amministrazione si vanta.

Ormai le parole non bastano più!

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti