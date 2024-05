Città

SARONNO – “Purtroppo l’abbiamo già visto: un’escalation dei problemi di sicurezza e ordine pubblico, i cittadini che segnalano di essere vittime di reati, la politica che rilancia le istanze, l’Amministrazione che sta silente finchè non arrivano i riflettori della stampa nazionale. A questo punto il sindaco Augusto Airoldi indossa il mantello di paladino della sicurezza e chiede interventi senza rinunciare però a bacchettare cittadini che non denunciano o che chiedono più sicurezza, forze politiche che affrontano il problema apertamente e non nelle segrete stanze come piace a lui, stampa locale che dà spazio a queste istanze. E’ successo con l’intervento di Cruciani della Zanzara dopo una violenza rissa in centro e immaginiamo succederà anche nelle prossime ore per il servizio di Striscia la notizia dedicato alla dilagante microcriminalità di Saronno“.

Sono le parole della nota di Fratelli d’Italia che non lesina stoccate al sindaco Augusto Airoldi e alla maggioranza non solo sul tema della sicurezza ma anche su quello della trasparenza: “Andiamo a memoria anche ipotizzando che il primo cittadino parlerà della necessità di tenere il riserbo sulle operazioni e gli interventi in corso. Certo è necessario ma sarebbe utile anche mettere da parte la supponenza con cui, lui e la sua maggioranza, non degnano neanche di una risposta i pendolari che chiedono sicurezza. Basterebbe informare i commercianti e i residenti che qualcuno ascolta e risponde alle loro istanze.

E la chiosa è un appello: “Sindaco si prenda il tempo che le serve e per una volta ci stupisca: risponda con schiettezza e sincerità, lasci da parte il repertorio di scaricabarile, gli “avevo detto” e “avevo fatto”, per una volta sia solidale con la città, ascolti, condivida e inizi a lavorare seriamente e in prima persona per cambiare non solo la situazione ma anche la percezione della nostra città che ancora una volta è stata bollata come il regno della microcriminalità e dei borseggi”.

Commenti