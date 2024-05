Città

SARONNO – Anche se il maltempo e la pioggia continuerà a fare capolino fino al weekend l’estate si sta avvicinando a grandi passi e anche la Saronno Servizi dilettantistica si sta preparando.

Da lunedì 3 giugno inizieranno i lavori per la riapertura dell’area estiva che quest’anno partiranno dallo sgonfiaggio pallone pressostatico. Da gennaio infatti la vasca coperta dell’impianto di via Miola è coperta da un pallone pressostatico che ne ha consentito l’utilizzo anche nel periodo invernale. Corsi, lezioni e nuoto libero, ora prenotabili con l’app, saranno sospesi per tutta la durata dei lavori che si concluderanno con l’apertura della stagione estiva dell’impianto.

C’è attesa anche per i più piccoli che a breve, appena ultimati i lavori e aperta l’area esterna per l’estate, potranno divertirsi anche con il nuovo spray park inaugurato poche settimane fa e disponibile nel periodo estivo accanto agli scivoli per tutti gli utenti.

