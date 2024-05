Città

SARONNO – “Striscia la Notizia ha scattato purtroppo una fotografia veritiera di Saronno. Questa amministrazione continua a negare e non vuole nemmeno parlare del problema. Motivo in più per firmare la nostra raccolta firme per chiedere un consiglio comunale aperto per la sicurezza”.

Inizia così la nota con cui il segretario cittadino della Lega Angelo Veronesi commenta a caldo il servizio andato in onda martedì 28 maggio a Striscia la notizia e dedicato alla sicurezza a Saronno.

Un reportage che è l’occasione per rilanciare la raccolta firme in corso proprio per ottenere un consiglio comunale aperto per la sicurezza: “In amministrazione sono convinti che la sicurezza in città non sia un problema e che si tratti di una montatura stampa o della Lega. Non pare essere questa l’impressione che hanno molti cittadini che hanno firmato la nostra richiesta di consiglio comunale aperto e che stanno mandando i moduli firmati alla nostra email. I cittadini si stanno mobilitando e vogliono risposte da questa amministrazione in tema sicurezza”

E rilanciano le modalità di adesione: “È possibile stampare il modulo di raccolta firme, firmarlo e poi inviarcelo via posta elettronica:[email protected] È necessaria la partecipazione di tutti coloro che pensano che la sicurezza sia un problema”

