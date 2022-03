x x

SARONNO – Si è tenuta lo scorso giovedì 3 marzo l’udienza privata di Papa Francesco in Casa di Santa Marta, in città del Vaticano, con i preti del 1976. Presenti all’incontro, due saronnesi: il prevosto don Claudio Galimberti e don Alberto Corti, il vicario della parrocchia della Sacra famiglia del rione Prealpi.

A raccontare la gratitudine e l’emozione dell’incontro con Papa Francesco, è proprio don Alberto Corti con un post sul proprio profilo Facebook: “Grande Papa Francesco! Udienza privata di 90 minuti giovedì 3 marzo in Casa Santa Marta a noi gruppo di preti del 1976. Tanta gioia, commozione e immensa gratitudine.”



(in foto: la foto dei preti del 1976 con Papa Francesco in seduta privata, tra i presenti don Claudio Galimberti e don Alberto Corti)

