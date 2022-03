x x

VALSASSINA / SARONNO – Sono passati ormai due mesi dall’incidente in cui Alessandro Bisi, alpinista di 21 anni saronnese, ha perso la vita sul monte Legnone. La famiglia non ha dimenticato l’impegno delle squadre di soccorso che sono state coinvolte nelle ricerche di Alessandro e ha richiesto di poter incontrare i volontari.

Come riporta Valsassina News, nella giornata di sabato, 15 tecnici della stazione Valsassina e Valvarrone, si sono ritrovati con i genitori e i fratelli del giovane alpinista: qui si sono conosciuti e la famiglia ha avuto modo di ringraziare per l’umanità, la dedizione e la professionalità mostrata durante quei dolorosi momenti; ringraziamenti estesi anche ai volontari e operatori non presenti sia del soccorso alpino, sia di Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Carabinieri Forestali.

Alla fine dell’incontro un pranzo nella trattoria poco lontana, a cui ha partecipato anche il sindaco di Valvarrone, Luca Buzzella, che durante le ricerche non ha mai abbandonato la postazione di coordinamento dei soccorsi. Ad esprimere la propria vicinanza alla famiglia con una telefonata, anche il Prefetto di Lecco, Castrese De Rosa da poco trasferito.

“È stato bello trovarsi – dichiara il Soccorso Alpino – , conoscersi e mettere il germe di un bel rapporto di amicizia, come è vero che tutti noi abbiamo la passione della montagna: il rispetto e il legame che la famiglia di Alessandro ha dimostrato nei confronti dei nostri soccorritori, in particolare verso la Stazione di Valsassina e Valvarrone, che ha seguito ogni momento di questa triste vicenda, rappresentano una gratificazione molto importante, a sostegno dei nostri volontari, soprattutto nei momenti più difficili, quando è fondamentale mantenere solida la motivazione che serve per continuare a impegnarsi nelle attività di soccorso per le persone in difficoltà.

07032022

