Calcio Eccellenza, nel recupero goleada della Varesina

SANT’ALESSIO CON VIALONE – Al centro sportivo di Sant’Alessio con Vialone ieri pomeriggio il recupero d’Eccellenza fra i locali dell’Accademia pavese e la Varesina, che si è imposta 5-1. Prova in crescendo per la formazione ospite, che ha preso progressivamente il largo.

La cronaca- A segno per gli ospiti Sarr al 10′, raddoppio al 33′ con Poesio, mentre i locali hanno accorciato nel finale di primo tempo, al 38′, con Anelli. Ma la ripresa è stata decisamente nel segno della Varesina con i gol di Sarr al 6′, di Kate al 11′ mentre al 30′ Tripoli ha trasformato un calcio di rigore concesso dall’arbitro per un fallo in area.

Accademia pavese-Varesina 1-5

ACCADEMIA PAVESE: Di Mango, Mori, Tomassone, Provasio, Filadelfia, Cambussi, Castillo, Maggi, Anelli, Vassallo, Fiorani. A disposizione Alio, Nuredini, Dioh E., Russo, Laraia, Dioh M., Quaranta, Camara, Casiroli. All. Gaudio.

VARESINA: Spadavecchia, Zefi, Mira, Sarr, Poesio, Garcia, Gregov, Schieppati, Scaramuzza, Kate, Gottadi. A disposizione Castelli, Nejimi, Essan, Bernardi, Tripoli, Deodato, Donizetti, Bellaci, Grasso. All. Spilli.

Arbitro: Allegri di Mantova (Barlocco di Legnano e Iachetti di Lecco).

