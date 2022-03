x x

ORIGGIO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio odierno, erano le 19, ad Origgio in via Ottolini dove una automobile è uscita di strada: sul posto carabinieri, vigili del fuoco ed una ambulanza della Croce rossa di Saronno ma nessuno ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale.

A Mozzate alle 11 odierne intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno per un infortunio in azienda, in via Cornaggia dove è stato soccorso un 34enne per una caduta accidentale. Si è presto ripreso ed è stato quindi dichiarato fuori pericolo.

Simile episodio anche a Rovello Porro, dove alle 9 una ambulanza della Croce azzurra è accorsa in una ditta di via Dante per una caduta, è stato soccorso un uomo di 51 anni, per il quale non è stato comunque necessario il trasporto in ospedale.

11032022