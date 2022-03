x x

Vince e convince l’Ardor Lazzate che porta a casa tre punti importanti per continuare a sperare nei playoff, tra le mura amiche, contro il Calvairate.

La gara si decide sostanzialmente nella prima frazione di gioco con il poker dei ragazzi di Cesana, ad aprire le danze è Artaria che al 3′ è bravo a inserirsi e trovare il gol, il Calvairate non ci sta e si riversa a cercare il gol del pari che arriva subito al 5′ con Passoni che si presenta dagli undici metri e batte Bozzato; passano pochi minuti e al 14′ è ancora l’8 lazzatese Artaria a trovare la seconda gioia di giornata e a riportare in vantaggio i suoi, al 23′ ancora Ardor pericolosa questa volta è Ferrari che supera Casanova e sigla il 3-1, poco dopo ancora Lazzate in gol con Sala che mette il punto esclamativo sul match e manda i suoi negli spogliatoi sul 4-1. Nella ripresa il Lazzate gestisce l’ampio vantaggio ma gli ospiti ci credono trovando il gol della speranza solo al 34′ con Ricupati.

RISULTATI 25°: Acc. Pavese – Pavia 1-0; Ardor Lazzate – Calvairate 4-2; Base 96 Seveso – Club Milano 0-0; Rhodense – Sestese 3-3; Settimo Milanese – Castanese 0-2; Varesina – Vergiatese 2-0; Varzi – Vogherese 2-1; Gavirate – Verbano 2-2

Ardor Lazzate – Calvairate 4-2

ARDOR LAZZATE: Bozzato, D’Onofrio, Cavalcante (23’ st Martini), Baldan, Raimondo, Sala (9’ st D’Astoli), Pedrazzini, Artaria, Bertani (1’ st Torin), Ferrari, Peverelli (9’ st Sandrini). A disposizione: Ferloni, Moja, Lombardi, Ferraro, Pozzi. All.: Cesana.

CALVAIRATE: Casanova, Montalbano, Bianchini, Cutolo (1’ st Beccaria), Volpini, Conte, Licciardello, Passoni (22’ st Zappettini), Ricupati, Mancuso (32’ st Mancuso), Radaelli (32’ st Baiardo). A disposizione: Silva, Pacifico, Ghebremariam, Diabate, Rodontini. Allenatore: Curioni.

Arbitro: Di Summa di Varese (Savoldi di Brescia e Pagano di Caserta).

Marcatori: 3’ pt Artaria (A), 8’ pt Passoni (C), 14’ pt Artaria (A), 23’ pt Ferrari (A), 33’ pt Sala (A), 34’ st Ricupati (C).