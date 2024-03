Calcio

MAGENTA- Nel recupero della 25′ giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, si affrontano due dirette concorrenti per i piani alti della classifica, Magenta e Ardor Lazzate. Il match è ricco di reti e a trionfare sono i gialloblu di mister Fedele con il risultato di 1 a 3.

Nel primo tempo la prima occasione è per il Lazzate con lo scambio tra Giangaspero e Benedetti, ma la sua conclusione finisce fuori dallo specchio della porta. Al 30′ passano gli ospiti con l’ottima difesa di Marioli che fa partire il contropiede gialloblù: Fogal serve Giangaspero che non sbaglia davanti a Taliento. Al 47′ sfiora il pareggio il Magenta con il tiro dalla distanza di Cominetti, ma De Toni ci mette i guantoni e salva il risultato.

Nella ripresa partono bene i padroni di casa, ma a colpire sono gli ospiti: al 58′ arriva il raddoppio con il cross tagliato di Moretti per l’aggancio e il tiro di Fogal che lascia immobile Taliento. Nei minuti finali l’Ardor Lazzate triplica il punteggio con il cross di Pellini che pesca perfettamente Giangaspero che incorna e realizza la doppietta personale. Al 95′ il Magenta realizza il goal della bandiera con la punizione dalla sinistra di Pedrocchi che trova Nossa che realizza la seconda rete consecutiva in campionato.

Con questo risultato l‘Ardor Lazzate sale a 51 punti, in terza posizione, mentre il Magenta rimane fermo al secondo posto a cinque distanze dall’Oltrepò capolista.

Nell’altro recupero della giornata la Sestese ha ottenuto un pareggio sul campo del Verbano per 0 a 0.

Magenta-Ardor Lazzate 1-3

MAGENTA: Taliento, Decio, Sala, Nossa, Perini, Pedrocchi, Perotta, Tondi, Avinci, De Bernardi, Cominetti. A disp: Ruta, Garavaglia, Grillo, Ricca, Bettini, Favilla, Lo Monaco, Gatti, Basso. All. Lorenzi.

ARDOR LAZZATE: De Toni, Guanziroli, Moretti, Zefi, Pellini, Marioli, Benedetti, Malvestio, Giangaspero, Pedrabissi, Fogal. A disp: Barbieri, Mzoughi, Grippo, Rondina, Deodato, Lokumu, Schieppati, Duchini, Silla. All. Fedele.