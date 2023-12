Calcio

SOLBIATE ARNO- Allo stadio “Felice Chinetti”, si è giocata la semifinale d’andata della Coppa Italia Eccellenza tra Solbiatese e Ardor Lazzate, un match sulla carta equilibrato, ma che viene dominato e vinto dai padroni di casa per 3 a 0, mettendo un’ipoteca sulla qualificazione alla finale.

Nel primo tempo sono i ragazzi di Rota a prendere in mano il pallino del gioco e, al 41′ passano in vantaggio con Manfre’ che imbuca perfettamente per l’inserimento di Torraca che con un pallonetto magistrale supera Ferloni e fa 1 a 0.

Al rientro dall’intervallo il copione non cambia e la Solbiatese ne approfitta e raddoppia con Mondoni che calcia al volo e spedisce direttamente nell’angolino alla sinistra di Ferloni, che non può fare altro che guardare. Al 67′ Manfre’ scatenato serve al centro per Milani che rovescia, ma viene pescato in offside dal direttore di gara. All’85’ chiude la gara e, forse la qualificazione, la Solbiatese con Novello che trova a destra il subentrato Scapinello, lasciato libero dalla difesa dell’Ardor, che spiazza Ferloni con un mancino di potenza.

Vittoria fondamentale della squadra di Rota che, in questo modo, mette già un piede in finale e dovrà resistere alle offensive del Lazzate il 20 dicembre allo stadio comunale “Gianni Brera”.

Solbiatese-Ardor Lazzate 3-0

SOLBIATESE: Seitaj, Riceputi, Sorrentino, Torraca, Novello, Minuzzi, Mondoni, Lonardi, Pandiani, Milani, Manfre’. A disp: Russo, Lonardi, Pedrabissi, Scapinello, Giamberini, Diana, Alabiso, Locati, Sessolo.

ALL: Andrea Rota.

ARDOR LAZZATE: Ferloni, Guanziroli, Schieppati, Zefi, Pellini, Marioli, Lokumu, Malvestio, Giangaspero, Silla, Fogal. A disp: Barbieri, Grippo, Benedetti, Laurato, Moretti, Cotugno, Deodato, Rapone, Caffi.

ALL: Ferdinando Fedele.