SARONNO – Ennesimo intervento dell’ambulanza nell’area della stazione ferroviaria di “Saronno centro” per un caso di intossicazione etilica. E’ successo ieri sera alle 21, quando in piazza Cadorna è arrivata una autolettiga della Croce azzurra di Caronno Pertusella: a dare l’allarme, segnalando una persona in evidente stato di difficoltà, erano stati poco prima alcuni passanti che avevano contattato il 118, numero per le emergenze sanitarie.

Effettivamente il quadro clinico del paziente, un uomo di mezza età, non è apparso rassicurante: è stato trasportato all’ospedale cittadino di piazza Borella, al momento del ricovero è apparso in serie condizioni ed è stato sottoposto alle terapie d’urgenza del caso.

13032022