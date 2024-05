Cronaca

ORIGGIO – Traffico rallentato oggi pomeriggio in autostrada per l’incidente avvenuto in direzione sud nel tratto Origgio-Uboldo della A9 allo svincolo con la A8 dove tre automobili hanno dato vita ad un tamponamento. Sul posto oltre ai vigili del fuoco ed alla polizia stradale è intervenuta una ambulanza del Sos Uboldo, il cui personale ha medicato sul posto una persona per lievi contusioni.

La polstrada ha avviato accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità del sinistro, da quantificare i danni materiali.

(foto archivio: rallentamento in autostrada per un incidente, un tamponamento fra più auto, avvenuto in direzione sud della A9 all’altezza dello svincolo con la A8)

21052024