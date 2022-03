Calcio 2’cat. I, sconfitta della Gerenzanese sul campo del Cassina Rizzardi

x x

CASSINA RIZZARDI- Nella 24′ giornata del campionato di Seconda Categoria del Girone I, si sono affrontate il Cassina Rizzardi e la Gerenzanese in un match molto combattuto e pieno di reti vinto dalla squadra di casa per 3 a 2.



La partita è stata fin da subito molto accesa con entrambe le squadre che spingevano per trovare la rete del vantaggio. Proprio per questo motivo si creavano da ambe le parti spazi in difesa per le ripartenze. Negli ultimi minuti la squadra di casa si rintana in difesa per respingere i tentativi della squadra di Mister Pignatiello di trovare il pari e con un buon lavoro difensivo portano a casa i tre punti. Per quanto riguarda la squadra di Mister Marone le reti sono state segnate da Wereko, Castelli e da Dal Bello, mentre per la Gerenzanese a entrare nel tabellino sono Rampoldi e Donadel.

Con questa sconfitta la Gerenzanese, vista la classifica molto corta, si vede superata da molte squadre e scende, infatti, alla 7′ posizione in classifica interrompendo anche la striscia di risultati utili.



Cassina Rizzardi-Gerenzanese 3-2

CASSINA RIZZARDI: Paganoni, Caccamo, Rimoldi, Barros, Bettina, Okland (1′ s.t. Vezzoli), Dal Bello (46′ s.t. Tarsia), Ferrati, Gianni (27′ s.t. Rasori), Castelli, Wereko (49′ s.t. Zapparoli). A disp: Acampora, Conti, Lena, Pelosi.

All. Maroni.

GERENZANESE: Girola, Daga (18′ p.t. Zaffaroni), Restelli (34′ s.t. Gorgoglione), Iacolare, Franchi, Langue, Di Lio, Rimoldi (35′ p.t. Crespi), Spitaleri (45′ s.t. Canavesi), Donadel (12′ s.t. Sponsale), Rampoldi. A disp: Salvadore, Forliano, Sala, Cattaneo.

All. Pignatiello.