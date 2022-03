x x

SARONNO – Quando sono arrivati sul posto i carabinieri della compagnia di Saronno e un’ambulanza l’hanno trovato un po’ confuso e malconcio ma probabilmente era più provato per l’alcol che aveva bevuto che per le botte che aveva preso.

E’ stato questo l’epilogo della lite scoppiata sabato sera nei pressi della stazione ferroviaria precisamente tra piazza Cadorna e via Diaz. Cosa sia successo esattamente è difficile dirlo anche perchè l’aggressore si è dileguato appena sentite le sirene in lontananza. Quel che è certo è che la vittima, uno straniero 40enne, è stato al centro di un movimento episodio partito con parole pesanti ed urla e finito con lui a terra in mezzo alla strada.

Dopo le cure del personale sanitario della Croce azzurra di Rovellasca, l’uomo ha rifiutato di farsi accompagnare al pronto soccorso. La vicenda non avrà strascichi legali anche perchè lo straniero si è rifiutato di sporgere denuncia.

