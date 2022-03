x x

SARONNO / COGLIATE – Notte di fuoco, quella appena trascorsa alle porte di Saronno con i volontari, e tutte le squadre dei vigili del fuoco della zona impegnate per fermare l’ennesimo, violento incendio sviluppato nei bosco alla periferia est saronnese, nell’area del Parco delle Groane.

A fare il punto è l’ente Parco Groane: “Le fiamme sono state spente – ‘aggiornamento giunto attorno a mezzanotte – Dalle 21.15 di domenica circa sono state avviate le operazioni di spegimento e poi di bonifica e di controllo delle braci. L’intervento ha visto 16 nostri volontari collaborare con le numerose squadre di vigili del fuoco. Il Parco è intervenuto complessivamente con 5 mezzi di soccorso incendi: due pick-up, un Defender per il trasporto del personale e due auto. L’allarme era stato dato dalla centrale operativa poco prima delle 19. Sono state due ore di duro lavoro per contenere il rogo e assicurarsi che le fiamme non oltrepassassero l’area del Laghetto di Cogliate fino all’attività di ristorazione. Un grazie particolare a tutte le persone che si sono impegnate per l’intervento. Purtroppo il clima secco che persiste in queste settimane ha aumentato il rischio di incendi. Si raccomanda quindi la massima attenzione e il rispetto delle regole per chi frequenta il parco”.

Sono in corso accertamenti riguardo alle cause dell’accaduto.

