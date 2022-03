x x

SARONNO – La notizia saronnese del weekend è stato il ritorno alla tradizione e con una grande partecipazione di pubblico della festa del Voto che si è rinnovata per la 445esima volta. Ecco tutte le novità e tutte le immagini

Cliccatissima la notizia del passaggio di un’auto all’interno del Parco Lura con tanto di chiamata dei presenti alla polizia locale.

In serata un nuovo incendio nel Parco Groane. Lo raccontiamo grazie alla spettacolare foto di Antonio Magnani.

Ieri Saronno ha completato con un po’ di ritardo l’iter per l’assegnazione della cittadinanza italiana del Milite Ignoto. Dopo la cerimonia del 21 dicembre in consiglio comunale e al monumento in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ieri la consegna agli studenti dell’istituto Ignoto Militi.

Derby al Colombo Gianetti tra Fbc Saronno e Uboldese.

Divieto di sosta a sorpresa, l’assessore incontro i cittadini.

Ex Isotta, Guzzetti parla della bonifica del bosco.

