VARESE – Incendio boschivo a Campo dei fiori, sopra Varese: l’allarme è scattato oggi alle 11.30, in località “Il poggio”, ed i vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre, facendo arrivare anche l’elicottero del servizio anti-incendio regionale. Le fiamme hanno interessato 5000 metro quadrati. Sul posto sono entrati in azione dieci vigili del fuoco con quattro automezzi e i volontari AIB, l’antincendio boschivo.

Attorno alle 15.15 l’incendio è risultato sotto controllo, senza più fronti attivi. Sono in corso le operazioni di bonifica da parte dei volontari Aib. Le perduranti condizioni di siccità favoriscono il propagarsi degli incendi nei boschi e questo episodio segue quelli dei giorni scorsi alle porte di Saronno.

