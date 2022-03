x x

SARONNO – Mercoledì 23 marzo, alle 20.30 all’auditorium “Aldo Moro” di viale Santuario si parlerà degli “impatti positivi” che potrà avere la presenza in città dell’Accademia delle Belle Arti di Brera sulla città di Saronno. Spazi per la formazione di alto livello, per gli eventi, per la socialità si coniugheranno alla possibilità di avere in città grandi artisti internazionali che condurranno laboratori, oltre a una galleria d’arte contemporanea unica in Italia.

Di questo e di altro si discuterà con il relatore, Giuseppe Bonini, professore emerito di estetica a Brera; organizza Vivaio Saronno, il coordinamento che sta seguendo la rigenerazione urbana dell’area ex Isotta Fraschini di via Milano dove troveranno posto le strutture di Brera a Saronno.

Per partecipare, iscrizioni online sul nostro sito:

https://www.vivaiosaronno.org/…/laccademia-delle-belle…/

(nell’immagine, un rendering di progetto dell’area con il restauro della Bernardino Luini, primo atterraggio di Brera in città, il famoso “coccodrillo” per la didattica e l’edificio Isotta Fraschini 1880, che potrà ospitare eventi ed esposizioni).

23032022