SARONNO – Ecologia e arte tornano a stringersi la mano in una nuova mostra nel Museo delle Industri e del Lavoro saronnese.

Il museo di via Griffanti 4 esporrà, infatti, il prossimo 26 marzo il percorso artistico curato da Isa Borroni, “l’artista del riciclo”: un’esperienza nuova, tra immagini, foto, parole. “Visitare il Mils – si legge sulla locandina – pensando per immagini, fotografando con parole, ricucendo con scarti”.

Sabato 26 marzo alle 16.30 l’inaugurazione; da domenica 27 marzo a sabato 9 aprile sarà possibile per il pubblico visitare il percorso artistico secondo i seguenti orari: martedì dalle 15 alle 17, giovedì dalle 14.30 alle 16.30, sabato dalle 15 alle 18, domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30.

