SARONNO – Colorata e vivace non passa certo inosservata l’installazione realizzata dall’artista specializzata nei materiali di recupero Isa Borroni per il 25 aprile. E’ stata posizionata in piazza Libertà nella fontana di marmo bianco accanto ai pennoni con le bandiere.

Si tratta di alcuni maxi papaveri stilizzati posizionati nella fontana in occasione della ricorrenza della festa della Liberazione che tradizionalmente viene celebrata dall’artista saronnese con installazioni posizionate in diverse location in città. L’anno scorso era stata realizzata un’installazione sotto l’insegna del quartiere Matteotti in occasione del 25 aprile sempre con papaveri. Nel quartiere l’artista non ha fatto mancare un nuovo omaggio con un papavero che rimanda anche a quelli nella piazza centrale della città.

