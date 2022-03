x x

VARESE – Ancora fiamme nei boschi della zona, dopo gli episodi nel Parco delle Groane ed a Campo dei fiori. Da questo pomeriggio i vigili del fuoco sono mobiliti per un incendio a Montegrino Valtravaglia nel Varesotto. Nel tardo pomeriggio l’incendio è stato posto sotto controllo, le fiamme hanno interessato 70000 metri di sottobosco. Sul posto oltre ai vigili del fuoco stanno operando i volontari Aib, anti-incendio boschivo. Gli operatori hanno “difeso” dal fuoco alcune abitazioni. Restano attivi due fronti di fiamma.

L’allarme era scattato alle 17 in località Laghetto, dove le fiamme stanno interessando un’area nei pressi dalla strada provinciale vicino ad alcune abitazioni.

(foto: alcune fasi dell’intervento dei vigili del fuoco)

