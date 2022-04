x x

ANGERA – Ad Angera, sul monte San Quirico, i vigili del fuoco sono impegnati dalla tarda serata di oggi per incendio vegetazione. Per cause da accertarsi un’area boschiva è interessata da un incendio. Sul posto stanno operando tre squadre di vigili del fuoco dei distaccamenti di Ispra, Laveno e Tradate con cinque automezzi. Gli operatori sono a protezione di una chiesa e di alcune abitazioni.

Fiamme su più fronti e in 8 ettari

L’incendio è attivo su più fronti e le fiamme stanno interessando circa otto ettari di area boschiva. Sono anche presenti sul posto i volontari Aib (antincendio boschivo) e prima del tramonto ha operato un elicottero del servizio antincendio regionale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: la colonna di fumo che si alza dal monte San Quirico vicino ad Angera per l’incendio che si è sviluppato a partire dal tardo pomeriggio odierno)

15042022