x x

SARONNO – E’ il capogruppo della Lega Raffaele Fagioli a rompere il silenzio sulla “bagarre nelle commissioni” con una nota con cui stigmatizza non solo la scarsa attenzione dell’Amministrazione comunale per lo strumento di partecipazione e trasparenza in generale ma anche sulla scelta di disertare le due commissioni ribelli non solo con i delegati ma persino con l’assessore.

Ecco il testo integrale

Le quindici commissioni comunali istituite ad inizio del 2021 si sono riunite in pochissime circostanze. I paladini della trasparenza e della partecipazione hanno fallito clamorosamente perché senza un emendamento della Lega le riunioni sarebbero state seguite dai pochi eletti; la proposta di trasmettere in streaming le riunioni sfruttando le moderne tecnologie ha dato una parvenza di apertura verso i cittadini. Dopo un anno abbondante dalla loro istituzione, possiamo contare un totale di 29 riunioni svolte dalle 13 commissioni; considerato che la prima riunione è servita esclusivamente per l’elezione dei presidenti e vice, le riunioni con dei contenuti sono state solo 16, ovvero poco più di una riunione per commissione in oltre un anno. Poco, pochissimo, quasi nulla. Trasparenza e partecipazione a parole, ma non nei fatti.

Di queste 29 riunioni due sono state convocate nei giorni scorsi dai vicepresidenti di Lega e Fratelli d’Italia, in assenza dei presidenti dimissionari, ed hanno mostrato l’assoluto disinteresse della maggioranza ad affrontare temi di attualità in città riguardo lo sport, l’istruzione e le politiche giovanili. C’è chi in maggioranza ritiene estremamente offensivo ed indecoroso non presentarsi deliberatamente ad una seduta della commissione per far mancare il numero legale. Ebbene, il 24 marzo abbiamo avuto una doppia testimonianza del reale modo di concepire trasparenza e partecipazione da parte dei commissari della maggioranza: assenti in blocco e senza aver preavvisato i vicepresidenti. Assente ingiustificato anche l’assessore Musarò, invitato ad entrambe le riunioni in quanto afferenti alle sue deleghe.

Una delusione per tutti: cittadini, addetti ai lavori, istituzioni.