SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del capogruppo del Pd Francesco Licata in merito alla bagarre commissioni.

Un mio vecchio allenatore spesso ci diceva “Ragazzi, i casini bisogna essere bravi a risolverli, ma ancora più bravi per evitare che accadano”. Parole più che mai attuali oggi che leggo l’ulteriore polemica circa la convocazione delle commissioni.

Da cosa nasce questa diatriba? La stessa non conteneva la nomina del Presidente. Il buon senso, ancora prima degli usi, della legge e dei regolamenti richiedono la presenza di un Presidente ed ovviamente quando questo non c’è, e non per un impedimento temporaneo, va nominato. Mi permisi di chiedere a riguardo un parere del Segretario (si, sono stato io quell’entitá misteriosa, mai citata, a richiedere il parere) è questo andò nella direzione che io ipotizzavo, ovvero quella del buon senso. Il Presidente va nominato, senza non si può fare la commissione perché questa prevede che ci sia.

Misi a disposizione di tutti, Vice Presidente e commissari, questo parere chiedendo che le commissione venissero riconvocate con l’ordine del giorno corretto, cosa che avrebbe comportato lo slittamento in avanti delle stesse di pochissimi giorni (3 a contare da mercoledì)

Ed invece no, l’opposizione proseguí pensando di mostrare i muscoli, non provando nemmeno a “evitare i casini” ma rincarando la dose, facendosi dare il link ad una piattaforma per lo streaming appartenente al comune, e quindi ai cittadini, dopo un parere che afferma che quella convocazione non era regolare.

Risultato: tutto da rifare, prova muscolare miseramente fallita, polemiche inutili e come spesso accade inconcludenti. “Casini” non risolti ma solo accentuati e rimandati perché che piaccia no il Presidente deve essere nominato, e dalla maggioranza.

