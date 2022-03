x x

SARONNO – Gli incontri partiranno ufficialmente domani ma la poesia ormai ha conquistato la città di Saronno merito del festival della Poesia “Giorni di-versi” che da domenica 27 marzo a domenica 3 aprile proporrà una serie di appuntamenti, incontri, proposte, spunti e riflessioni poetiche. (qui il programma completo)

Negli ultimi giorni sulle vetrine saronnesi sono comparsi versi degli autori più diversi, da Virginia Woolf a Gianni Rodari, proprio grazie al festival che ha conquistato spazio non solo tra gli scaffali delle librerie ma anche tra i manichini dei negozi di abbigliamento, sui tavolini dei bar e tra le leccornie delle gastronomie.

“Abbiamo rivestito Saronno di Poesia nel senso letterale del termine – spiega Chiara Angaroni presidente della commissione cultura e della direzione artistica del festival insieme a Graziella Buzzi, Marina Virgili, Chiara Pozzi e Giampaola Galli – grazie alle vetrofanie delle poesie, i passanti potranno allietarsi leggendo i versi e riscopriranno la bellezza della poesia. Il nostro intento è proprio quello di far uscire la Poesia da una sorta di nicchia e renderla accessibile a tutti. La nostra grafica ha anche creato una bellissima piantina con segnalati tutti i locali dove trovare le poesie. Sarà come una piccola caccia al tesoro poetica”

La cura della presentazione grafica è uno degli asset del festival basta citare il logo in cui spiccano i luoghi simbolo della città: la chiesa Prepositurale, corso Italia, il santuario, villa Gianetti e il teatro Pasta che saranno punti nevralgici dell’intero festival: “E’ stato scelto il giallo il colore della locandina perché – spiega Chiara Angaroni – è il colore della rinascita, della primavera e la poesia è rinascita e cambiamento”.

Ma di cosa si parlerà al festival? “E’ il tema della cura a legare il festival – specifica Marina Virgili – tramite la parola poetica che elabora la malattia, il dolore, e ci fa ritrovare il passo adatto a proseguire. Questo tempa sarà trattato in modo biografico da Giovanna Rosadini, ma sarà trattato dal candidato Nobel per la pace Hafez Haidar come cura del mondo e della relazioni”.



Su bit.ly/GiornidiVersi prenotazioni e programma completo.

