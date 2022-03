x x

MALNATE – Nulla da fare per la Pallavolo Saronno, che nella 22ª giornata del campionato di Serie B (volley maschile) esce sconfitta dalle mura amiche dello Yaka Volley di Malnate.

I ragazzi di Alessandro Mattiroli battono i biancoblù in quattro set. Perso il primo 25-23, i padroni di casa rialzano la testa e rimontano con dei parziali tiratissimi: 25-23, 26-24, 32-30.

Una sconfitta che fa male per gli amaretti, che si vedono sorpassare in classifica dalla Pallavolo Scanzorosciate (45 punti) e raggiungere propio dallo Yaka Volley (44). La partecipazione ai playoff ora è in bilico.