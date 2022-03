x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Azione Saronno in merito alla nomina di Maria Assunta Miglino come nuovo commissario di Forza Italia.

“Osserviamo con attenzione l’elezione di Mariassunta Miglino al ruolo di commissario cittadino di Forza Italia. Il partito che lei da oggi rappresenta professa da sempre la sua ispirazione popolare e liberale, sebbene da tempo preferisca ricoprire il ruolo di mero sostegno elettorale dei sovranisti.

Azione intende isolare sempre più le forze sovraniste e quelle populiste, per poter aprire un dialogo serio tra tutte le forze politiche che si riconoscono pienamente nella democrazia liberale e nell’europeismo.

Ci auguriamo che Forza Italia, memore dei suoi valori fondativi, avvii una fase nuova della sua storia e si prefigga di costruire un fronte liberale e riformista di governo, emarginando le forze politiche che sono estranee a questa nostra comune cultura politica. Magari proprio a partire da Saronno. Forti di questa speranza, non possiamo che augurare al nuovo Commissario un buon lavoro”

