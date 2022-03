x x

SARONNO – “Sono iniziati qualche giorno fa – spiega l’Amministrazione – i lavori di realizzazione della nuova strada (per il momento denominata “strada B”) al Matteotti, nell’area del comparto del “Contratto di Quartiere” di via Avogadro, dove verranno introdotte migliorie per la viabilità e per la mobilità dolce. La nuova strada, che collegherà via Avogadro con via Amendola, sarà parallela a via Fratelli Rosselli: il tratto stradale esistente sarà allargato dai 6 metri ai 9 metri e verranno poi realizzati altri 40 metri di carreggiata, che permetteranno il collegamento delle due vie. I lavori prevedono inoltre l’installazione dell’illuminazione e la realizzazione di un marciapiede.

