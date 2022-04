x x

SARONNO – La serata di ieri era al rione Matteotti dedicata all’incontro tra i residenti del quartiere con l’Amministrazione comunale è stata anche l’occasione per alcuni cittadini di chiedere la posizione dell’Amministrazione comunale in merito all’occupazione temporanea del capannone in via Galli di sabato notte ad opera degli anarchici.

Il centro sociale Telos ha festeggiato i propri 13 anni di presenza a Saronno con un’occupazione contro cui hanno protestato, anche per la musica e il fracasso, i residenti della zona e quartiere Matteotti.

“C’è stata un’occupazione in via Galli, fino alle 5 del mattino – ha detto una saronnese – Non sono bambini, né adolescenti. Abbiamo iniziato a chiamare il 112 alle 16, abbiamo visto polizia locale e carabinieri la mattina successiva alle 11. Ora tutto è rimasto uguale. Sono situazioni che non possono essere tollerate ancora.”

A rispondere è stato il sindaco Augusto Airoldi: “Abbiamo seguito l’occupazione Telos da vicino: abbiamo fatto il punto della post-occupazione. Quella notte abbiamo chiamato la questura per richiedere un intervento: la risposta è stata no. Sarebbero dovuti accorrere in centinaia e avrebbe richiesto ore per la mobilitazione, con il risultato finale di una guerriglia tra forze dell’ordine e occupanti. Il danno minore è stato il lasciar correre.”

