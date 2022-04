Operazione nel bosco dei carabinieri, fermato ragazzo con droga e 1200 euro

SOLARO – Nuovo mega blitz dei carabinieri nel Parco delle Groane. I militari della compagnia di Rho sono entrati in forze nel bosco nella zona della Cà del Re tra Solaro e Ceriano, penetrando nella vegetazione a partire dalla Saronno-Monza dove erano appostate decine di macchine di pattuglia. I fatti si sono svolti nella mattina di ieri, giovedì 31 marzo. Gli uomini dell’arma hanno individuato un piccolo gruppo di quattro persone, verosimilmente stranieri, che, una volta notato l’arrivo delle forze dell’ordine, si sono date alla fuga a piedi. Uno di questi, un cittadino di nazionalità marocchina nato nel 2000, è stato fermato e perquisito: aveva con sé 88 grammi di eroina, 79 di hashish, 20 di cocaina e 1200 euro in contanti. Oltre che un telefono cellulare utilizzato probabilmente per gestire lo smercio di sostanze stupefacenti. È stato arrestato per possesso ai fini di spaccio. L’operazione eseguita dalla compagnia di Rho fa seguito ad altri blitz simili organizzati nelle Groane come servizio straordinari di controllo del territorio, una presenza netta delle forze dell’ordine notata sempre di più dai cittadini.

01042022