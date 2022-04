x x

NOVARA – La Caronnese si inchina alla capolista Novara: oggi pomeriggio la squadra rossoblù non è riuscita a sovvertire i pronostici. “Sullo 0-0 la miglior palla gol l’abbiamo avuta noi e penso che nel primo tempo siamo stati ben messi in campo e con lo spirito giusto, una squadra tosta. Ma nel secondo tempo non ci siamo confermati, non abbiamo avuto la giusta concentrazione e cattiveria. L’ho detto ai ragazzi, non bisogna mai mollare!” Così Manuel Scalise, allenatore della Caronnese, dopo la sconfitta 3-0 della domenica pomeriggio contro i piemontesi.

Prosegue Scalise: “Sono certo però che la squadra volterà subito pagina”.

