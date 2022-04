x x

SARONNO – “Fra le case di riposo di Saronno, la Focris è tornata ad essere covid free, si sono risulti infatti tutti i casi di positività al coronavirus che si erano recentemente riscontrati, senza problemi. Nelle altre rsa sono però emersi casi di positività, comunque tutti asintomatici o lievemente sintomatici”. A tracciare il quadro, il sindaco Augusto Airoldi. Attualmente ci sono 8 positivi alla Gianetti di Cassina Ferrara, tutti asintomatici; e 17 positivi alla Sant’Agnese di via Frua.

Parlando ai microfoni di Radiorizzonti nella tarda mattinata odierna, il sindaco Airoldi ha anche fatto il punto sulla situazione dell’emergenza coronavirus in città, con la curva della crescita dei casi che sembra andare nella direzione di un “appiattimento”.

(foto archivio: la residenza anziani Sant’Agnese di via Frua a Saronno)

