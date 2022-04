x x

SARONNO – Ai nastri di partenza il campionato di baseball di serie C, ed al via domenica prossima 10 aprile ci sarà anche il Bc Saronno pronto a celebrare il proprio cinquantesimo anno di nascita. Si inizia alle 15 domenicali sul diamante di via Ungaretti, ospite il Rho Baseball, avversario sicuramente di tutto rispetto.

“Dopo due anni dove la pandemia ha ritardato l’avvio del campionato, quest’anno finalmente si inizia a respirare aria di normalità; aprile è tornato finalmente il mese che tutti gli appassionati di questo sport, ricordano come il mese della svolta. La preparazione invernale è finita, i primi allenamenti sul campo sono stati svolti, le prime prove amichevoli sono state giocate… ora si fa sul serio” rimarcano i dirigenti saronnesi. Che concludono ricordano l’anniversario del club: “Quest’anno sarà speciale per il Saronno, perché prenderà parte al 50′ campionato ufficiale della sua storia”.

(foto: Bc Saronno in un’azione di gioco nella precedente stagione agonistica sempre in serie C)

06042022