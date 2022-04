x x

SARONNO – Ultimo incontro nei quartieri per questo primo ciclo dell’iniziativa “Noi partecipiamo”, che l’Amministrazione del sindaco Augusto Airoldi ha organizzato allo scopo di permettere il confronto diretto tra cittadini residenti nel singolo quartiere con il primocittadino e la Giunta. La serata conclusiva è quella di oggi 7 aprile, alle 20.45, nella sala Bovindo di Villa Gianetti per rispettare le normative anti-covid l’ingresso sarà consentito a 70 persone, munite di supegreenpass e mascherina.

