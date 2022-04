x x

LAZZATE – Incendio in una villetta di via Libertà a Lazzate. L’allarme è scattato questa sera alle 21 e sul posto sono intervenute diverse unità dei vigili del fuoco della zona, ed uma ambulanza. Al momento non risultato feriti, le fiamme sono state contenute e spente ed i pompieri si stanno occupando della messa in sicurezza del caseggiato. Ancora da quantificare l’entità dei danni e le cause di quel che è successo ovvero da cosa sia scaturita la prima scintilla (e che sarebbero da ascrivere ad un problema della canna fumaria), che non è certo passato inosservato fra gli abitanti in zona.

Anche sui social immagini e anche video dell’intervento dei pompieri.

(foto: immagine dell’intervento dei vigili del fuoco stasera a Lazzate)

