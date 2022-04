x x

CARONNO PERTUSELLA – Può arrivare a 500 euro la multa a chi sfama i gatti randagi, a Caronno Pertusella: il sindaco Marco Giudici nei giorni scorsi ha infatti disposto una ordinanza che prevede sanzioni da 25 a 500 euro per chi lascia cibo per i gatti in via Bergamo e via Arese nei pressi del Parco del Lura, dove si trovano due colonie feline. Una iniziativa concordata con la sezione provinciale dell’Enpa, l’Ente nazionale protezione animali.

L’iniziativa rientra in un progetto più ampio che vede impegnato anche il Servizio veterinario dell’Ast Insubria che in zona ha posizionato trappole per catturare i randagi: obiettivo, censirli e sterilizzarli. Chi lascia in quelle aree cibo per animali senz’altro dimostra amore per i gatti ma la notevole presenza di cibo sta facendo aumentare i numeri delle colonie feline e ostacola l’impegno dei volontari Enpa per monitorare la presenza dei randagi, attirandone sempre in numero maggiore. Insomma, la grande disponibilità di cibo sta portando le colonie feline caronnese fuori da ogni controllo, ed è per questo che si intende correre ai ripari.

