x x

CISLAGO – “Topo d’auto” pizzicato dal proprietario del mezzo, che stava portando a spasso il cane: quando li ha visti arrivare il malvivente si è dato alla fuga, riuscendo a fare perdere le tracce. Era già dentro al veicolo posteggiato in via Cavour a Cislago, l’altra notte a mezzanotte, ma non è riuscito a prendere granchè, solo qualche piccolo oggetto presente nell’abitacolo.

Ad agire sarebbe stato uno straniero, non è escluso si possa trattare di un cliente degli spacciatori di droga che talvolta si posizionano nei boschi situati alla periferia del paese.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: carabinieri durante un sopralluogo dopo un furto nell’abitacolo di una autovettura posteggiata)

12042022