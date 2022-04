x x

ORIGGIO – Sono molti gli automobilisti che nel fine settimana sono rimasti colpiti dalla presenza della carcassa di una volpe sul ciglio della strada.

Il grosso esemplare di volpe è stato visto lo scorso sabato mattina alle 11 sul ciglio della strada in via per Cantalupo, ridotto in pessime condizioni e visibilmente ferito dall’impatto con un’automobile o un mezzo pesante.

Purtroppo non è una novità nel Saronnese. Se con il covid la presenza di volpi nelel aree boschive intorno a Saronno e ai comuni del comprensorio è aumentata non mancano purtroppo gli incidenti di cui rimangono vittime. Non solo volpi ma negli ultimi tempi sono stati segnalazioni e purtroppo recuperati anche carcasse di ricci e di conigli.

Diverse le segnalazioni anche nel caso del corpo della volpe affinchè fosse almeno rimosso dalla strsada.

(foto archivio)

