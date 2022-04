Calcio Promozione: Solaro vittoria di misura sul Valle Olona e salvezza raggiunta

x x

OLGIATE OLONA – Vince ancora l’Universal Solaro di mister Broccanello che si porta a casa 3 punti importantissimi staccando definitivamente la zona rossa della classifica ora lontana 9 punti.

A decidere la difficile trasferta di Olgiate Olona è il gol a metà del primo tempo di Giglio, che porta così il suo personale bottino realizzativo in doppia cifra. I padroni di casa non ci stanno e provano ad agguantare il pareggio ma senza successo sbattendo su Bizzi, il numero uno solarese è sempre più decisivo per i giallorossi ed è alla sua ottava partita senza incassare gol. A fare la partita, però, sono gli ospiti che ci provano prima con Parisi e Bottan ma senza fortuna. L’occasione più nitida per il Solaro arriva al 23′ della ripresa con Fioroni che da solo a centro dell’area di rigore calcia sulla traversa.

Ora ad attendere il Solaro ci saranno in ordine Besnatese in casa ed i recuperi di campionato con FBC Saronno e Morazzone rispettivamente in casa e in trasferta.

ASD Valle Olona – Universal Solaro 0-1

ASD VALLE OLONA: Albè, Compagnone (7′ st De Rosa), Montecchio, Calzi, Clerici A., Caprioli, Clerici G. (43′ st Shullani), Moroni, Guarda, Quartesan, Ingribelli (28′ st Turconi). A disposizione: Croce, Brun, Badji, Toma, Laita, Castiglia, Turconi, De Rosa, Shullani. All.: Rovellini.

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Cattafi (39′ st Esopi), Parisi, Greco, Panariello, Baglio (33′ st Rotiroti), Fioroni, Delia, Giglio (43′ st Livelli), Farioli (26′ st Somaini), Bottan (35′ st Di Patria). A disposizione: Gambino, Leoncini, Esopi, Rotiroti, Orlando, Perin, Livelli, Somaini, Di Patria. All.: Broccanello.

Marcatori: 26′ pt Giglio (U)