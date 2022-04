x x

SARONNO – Temperature in discesa e qualche possibile breve temporale che non risolve il problema siccità, con rischio incendi elevato: questa la situazione meteo per questo fine settimana di pasqua. Domenica 17 cielo sempre soleggiato ma calo sensibile delle temperature, con massima di 18 (contro i 24 di oggi) e minima attorno ai 7 (stabile) mentre per il lunedì dell’Angelo cielo ancora sereno, minima di 5 gradi e massima di 20 gradi.

Come precisa il servizio meteo di Regione Lombarda, si prevede per oggi “un generale rinforzo dei venti su tutta la regione, in particolare sui settori alpini e prealpini dove le raffiche potranno raggiungere gli 80 chilometri orari. Unitamente al calo termico legato all’ingresso freddo si assisterà ad un aumento dell’instabilità sulla fascia prealpina e sui settori centro-orientali, con brevi rovesci ed isolati temporali possibili nella seconda parte della giornata che non porteranno però ad una reale mitigazione del rischio incendi boschivi. Si prevede quindi un graduale calo del tasso di umidità dell’aria, con conseguente grado di pericolo per il rischio incendi boschivi in generale rialzo. In particolare si conferma il codice arancione”.

16042022