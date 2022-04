Calcio Eccellenza: Varesina batte Settimo e vola in serie D

VENEGONO SUPERIORE – Contro l’ultima in classifica oggi pomeriggio, 15′ giornata di Eccellenza, la capolista Varesina propri non poteva sbagliare: 5-0 il risultato finale ed i biancorossi “volano” matematicamente in serie D, a questo punto sono irraggiungibili. Per i locali una gara in crescendo, a segno al 41′ Tripoli, e nella ripresa al 19′ Poesio, poi al 32′ Deodato e quindi al 35′ Bernardi, poi al 43′ va a segno anche Eessan. Ed al novantesimo per la Varesina è il momento di iniziare con i festeggimenti.

Varesina-Settimo Milanese 4-0

VARESINA: Spadavecchia, Zefi, Mira, Bernardi, Sarr, Poesio, Tripoli, Bellacci, Gregov, Schieppati, Kate. A disposizione Castelli, Nejmi, Essan, Deodato, Donizetti, Grasso, Sali, Tomasini, Gottardi. All. Spilli.

SETTIMO MILANESE: Paradiso, Pica, Locatelli, Cantoni, Azzini, Favilla, Caon, Cicogna, Poletto, De Marco. A disposizione Angeleri, Aramini, Guerci, Casella, Maugeri. All. Cavagnera.

Arbitro: Vigo di Lodi (Candiani di Busto Arsizio e Borchielli di Milano).

Marcatori: 41′ pt Tripoli, 19′ Poesio, 32′ Deodato, 35′ Bernardi, 43′ Essan.

(foto archivio)

16042022