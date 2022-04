x x

SARONNO – Con una chiacchierata con Michele Pinto editore di Vivere Senigallia e fondatore del Festival epicureo di Senigallia Gianni Branca ha accompagnato gli ascoltatori di Radiorizzonti alla scoperta di un evento estivo che unisce amicizia, convivialità, condivisione e approfondimento. E’ stata l’occasione per parlare di come sia nato un evento che porta la filosofia epicurea in riva al mare nelle sere d’estate e soprattutto di come abbia poi portato alla nascita di tante proposte ed iniziative diverse che hanno contagiato tanti aspetti della vita cittadina.

Qui l’intervista con la voce fuoricampo della direttrice de ilSaronno Sara Giudici

Quest’anno il Festival Epicureo si terrà sulla Spiaggia di Velluto dal 21 al 23 luglio e il tema scelto è “Fare il domani migliore dell’oggi”. Una citazione del Filosofo greco che ci ricorda quanto sia importante impegnarsi per rendere la nostra vita più felice.

