x x

SARONNO – “Perchè tenere chiusa l’unica area verde e di gioco per i bimbi la mattina di Pasqua? E’ l’unica disponibile in centro soprattutto se si considera che è ancora chiuso il parco De Rocchi”.

Sono le parole di un papà saronnese che stamattina ha portato i figli a giocare in Villa Gianetti salvo trovarsi davanti ai cancelli chiusi. In pochi minuti sono arrivati anche altri genitori e altri bimbi tutti sorpresi di trovare il giardino della sede di rappresentanza di via Roma chiuso anche perchè non c’erano nessun cartello che annunciasse, nei giorni precedenti o spiegasse oggi, la chiusura festiva.

Le famiglie hanno poi ripiegato su una passeggiata in centro ma l’amarezza è rimasta tanto da segnalare l’accaduto a ilSaronno.

“Mi è sembrata una scelta poco lungimirante – continua una mamma – in fondo il parco non è presidiato bastava ci fosse qualcuno per aprirlo e poi richiuderlo sarebbe stato giusto dare la possibilità di giocare e di godersi l’area o magari avvisare della chiusura”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn