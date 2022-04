x x

SARONNO – Blitz notturno del gruppo Sinergia Animalista per annunciare la presenza alla Fiera della Caccia a Verona e rimarcare il proprio messaggio contro l’attività venatoria.

Ecco la nota con cui gli attivisti spiegano le loro motivazioni

La Sinergia Animalista ha organizzato un presidio contro la caccia, sabato 30 aprile davanti alla Fiera, dove si terrà un’expo di strumenti e accessori per chi ama uccidere e tormentare animali. Tra gli espositori troviamo alcune associazioni venatorie e sponsor lombardi.

Militanti di Centopercentoanimalisti, domenica pomeriggio 17 aprile, hanno quindi pensato di esporre uno striscione sui cancelli del depuratore che si trova sulla strada provinciale 527 con il testo “cacciatore scappa! 30 – 4 – 22 tutti a Verona!”

La caccia distrugge l’ambiente ed è pericolosa per chi si trovi occasionalmente nelle zone infestate dai cacciatori: escursionisti, rider, agricoltori, residenti (per i cacciatori che si sparano tra loro invece non proviamo compassione).La mostra mercato venatoria è organizzata da addetti del settore: dietro la caccia c’è sempre il lucro.

Ovviamente anche i militanti lombardi del Movimento Centopercento animalisti parteciperanno al presidio del 30 aprile a Verona. La caccia va abolita!