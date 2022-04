x x

SARONNO – Vandali in piazza dei Mercanti dove negli ultimi giorni sono state danneggiate le colonnine elettriche. Verosimilmente nottetempo sono stati sfondati gli sportelli e sono stati strappati anche alcuni cavi. Un vandalismo assolutamente inspiegabile che crea anche diversi problemi in prospettiva ma anche costi per ripare i danni.

Non è al prima volta i servizi della piazza, dalle colonnine per la ricarica delle auto elettriche alla casetta dell’acqua vengono prese di mira e distrutte senza motivo.

A stigmatizzare l’accaduto anche il saronnese Mario Busnelli notissimo per il suo impegno con la Saronno Point: “Il vandalismo in questa piazza sono purtroppo all’ordine del giorno – ha spiegato in un post sui social – mettendo a rischio la sicurezza di chi la frequenta e anche il decoro”.

